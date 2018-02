Ivo Linna: isamaaliste laulude ajal oli nii mõnegi silmanurgas märgata pisarat, ja mis seal salata, ka enda silma võttis läikima

Laupäeval Tartus ERM-is toimunud Eesti Vabariigi 100. juubelile pühendatud president Kersti Kaljulaidi ja abikaasa Georgi-Rene Maksimovski pidulikul vastuvõtul mängis tantsuks Ivo Linna koos ansambliga Supernova.

"Isamaaliste laulude ajal oli nii mõnegi silmanurgas märgata pisarat, ja mis seal salata, ka enda silma võttis läikima. Hoolimata sellest, et neid laule on ju uhketel üritustel varemgi sadu kordi lauldud. Aga mitte kordagi mitte meie kalli isamaa juubelil! Eks sellest ka fluidum ja eriline õhkkond, mis iga kord ei pruugi tekkida. Ent seekord tekkis ja veel oh kui võimsalt!," kirjeldas meeleolukat õhtut Ivo Linna.

