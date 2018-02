Hendrik Toompere seenior NO99 300 000 eurot maksnud kunstifilmist: aastakontsert oli nagu kooliteatri filmikatsetus

Eile toimus Tartus ERM-is president Kersti Kaljulaidi ja tema abikaasa pidulik vastuvõtt Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul. Peoõhtul oli programmis ka teater NO99 poolt valmistatud film, mis maksis 300 000 eurot. Lavastaja ja näitleja Hendrik Toompere seenior kirjutab sotsiaalmeedias, et tegemist oli kooliteatri filmikatsetusega.

"Mulle meeldis, et aastakontsert oli nagu kooliteatri filmikatsetus. See viitab sellele, et kõik on kuidagi võimelised Eesti asjas sõna sekka ütlema. Ja et sellega antakse innustust. Et ükskõik mis probleeme ka pole, ikka filmi moblaga oma lugu üles. See on omamoodi sotsiaalne projekt mis innustab," kirjutas ta.

Samuti kommenteerib Toompere oma postituse all, et selle raha eest oleks saanud mitu täispikka mängufilmi.

"Sellise raha eest on tehtud mitu täispikka mängufilmi. Ja selliseid mis mujal auhindu korjanud."