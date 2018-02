FOTO | Uhkelt õnnelikud! Tanel Padar tõi uue kallima presidendi vastuvõtule

Rokkmuusik Tanel Padar tõi eelmise aasta lõpus tema südame vallutanud kallima Lauren Villmanni noore naise elu esimesele presidendi vastuvõtule.

Septembris kauaaegsest elukaaslasest Kristel Mardisoost lahku läinud ja poissmehestaatust kuulutanud Tanel Padar oli juba paar kuud hiljem planeedi kõige armunum mees, kui leidis 21-aastase juuratudengi Lauren Villmanni. Esmakordselt jäid nad koos kaamera ette Saku Suurhallis Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi tennisematšil.

Padar rääkis detsembris LP-le, et tegi suhte avalikuks, sest on Laurenis kindel: "Et meil on midagi enamat kui lühiromanss. Meie omavaheline klapp ja teineteisemõistmine on niivõrd hea – ma pole varem sellist kogenud. Leidsin, et arvestades ka tema karjääri ja tulevikku juristina, on ainuõige asju õigesti teha. Et mitte tekitada minevikku mingit plekki, millest enam lahti ei saa. Et ei jääks muljet, et käisimegi lihtsalt avalikus kohas ennast eksponeerimas. Mina ei ole selline ja Lauren ammugi mitte."