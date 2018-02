FOTO: Kas presidendiballi kalleim kingapaar? Eliisa Puudersell kannab hinnalisi Gucci kingi

Tänane presidendi vastuvõtt on tõeline väljakutse sadadele naistele, kes peavad pika peo kõrgetel kontsadel vastu pidama. Juba ainuüksi pikk teekond mööda sinist vaipa Eesti Rahva Muuseumi oli paljudele, kellel kõrged kontsad jalas, piinarikas teekond.

Kuid leidub ka neid, kes on valinud nutika lahenduse. Nimelt kannab noorteadlane Eliisa Puudersell tänasel pidupäeval Gucci madalaid kingi, mille kontsasid kaunistavad pärlid. Puuderselli mustad nahkkingad maksavad Farfech netipoes 890 eurot ja pole kahtlust, et nendega on ülimalt mugav ERMis pidu pidada.

Muide, ka Puuderselli kaaslane Siim Tuksam ilmus vastuvõtule Gucci kingades, mille hind algab 600 eurost.

Seljas kannab stiilne Eliisa Austria brändi Kalissi pükskostüümi Maliblue Set, mille eest on naine käinud välja 890 eurot. Igati originaalne valik! Publik aplodeerib!