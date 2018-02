BLOGI JA FOTOD | Eesti 100. juubeli suurejooneline tähistamine ERM-is sai punkti tantsu ja ühislaulmisega

EV100 balliblogi

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: See kleit jääb minu vabariigi aastapäeva balliblogi lõpetama. Vaadake vaid kleidi õhulist ülaosa - see on justkui üksiku lumehelbekese tants. Fotograaf Andres Putting mainis just, et Tartus on hetkel -18 kraadi külma. Loodan, et kõik külalised jõuavad külmetamata koju. Kuid tsiteerides klassikuid: daam uues kleidis ei külmeta. Kohtume juba hommikul Publikus, kus sind ootavad uued lood ja laulud. Seniks tänan kõiki lugejaid ja soovin rahulikku (ilu)und.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Lõhik on vabariigi aastapäeval alati riskantne valik, kuid mitte Oksana Novosjolova seljas. Punane kleit, millel väikesed detailid ja kerge lõhik, mõjub kui värske tuuleiil. Pole kahtlust, et vehkleja Nikolai Novosjolov võtab koos abikaasaga juba tantsupõrandal tuure. See kleit võimaldab ka hoogsamaid tantsusamme.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Kollane on julge valik ja paitab jäises veebruaris pilku. Väga rõõmustav, et iga aastaga tuleb vabariigi aastapäeval kollast aina juurde. Selle kleidi lihtne lõige saab kuningliku mõõdu kauni pihaosa ja mustade nööpide näol. Vaadake ka detaile: musta värvi küüned mõjuvad i-l täpina.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Luisa ja Taavi Rõivase jaoks on pidu läbi. Veel viimane intervjuu ja siis saab kõrged kontsad jalast heidetud.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Kuldsed käekotid on sel aastal kõige populaarsemad. Kui kleit tellitakse igal aastal uus, siis kuldset või hõbedast clutchi võib kanda aastaid. See on kindla peale minek! Endise tippjalgpalluri Mart Poomi abikaasa Lisseli kleidile annab aktsenti kitsas kuldne vöö ja tikand käisel.

Kristiina Virt, moeekspert: Üks minu isiklikke lemmikkleite on kindlasti just see, seelikule kaunilt langeva ülaosaga tulipunane siidisuurteos.

Kristiina Virt, moeekspert: Talvine pihlapuu ja selle küpsed viljad lisavad taevasinisele kleidile marjaseid nüansse. Nende ja huulepulga vahel on aga tekkinud väga meeldiv harmoonia.

Egert Pärna, Publik: Noored ja armunud!

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Huh-huh... Peatume veel korraks Euroopa Komisjoni pressiesindaja Annikky Lampi kleidi juures. See väärib kahtlemata sajast punktist sada. Käsi taskus kingib kandjale hooletut elegantsi ja punane huul on daami kroon. Muide, Annikky peab populaarset ilublogi Life in a Cold Climate ja tema hoogsat värvidega mängimist võib jälgida Instagramist @lifeinacoldclimate

Egert Pärna, Publik: Kätlemine sai läbi! Kestis see küll 40 minutit kauem planeeritust! Pidu läheb täie hooga ERM-is edasi!

Kristiina Virt, moeekspert: Kadri Lainase kleit tõmbas pilgud endale juba enne, kui naine ülerõivad garderoobihoidjale ulatada jõudis. Nüüd, kui saame sellele maalitud porgandeid ja võililli lähemalt uurida, ei pea me selle originaalsuses ja ilus sugugi pettuma.

Kristiina Virt, moeekspert: Suitsupääsukesestel on presidendi vastuvõtul olnud au kaunistada kümmekond kleiti.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Näitlejatar Mari-Liis Lill sobiks selle kleidiga ükskõik millisele punasele vaibale. Oscari gala vääriline tualett, mis annab beebiootel kandjale annuse õrnust. Näitleja Ivo Uukkivi James Bondilik sarm saab aastatega aina hoogu juurde.

Kristiina Virt, moeekspert: Etikett küll nõuab varbad peitu pista ehk kanda kinniseid kingi, kuid mida lähemale kevad jõuab, seda suurem on naiste vajadus paljastuste järele.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Mitte ühelgi aastal pole olnud nii palju valgeid kleite. Muusik Tanel Padar on peol oma uue noorukese kallima Lauren Villmanniga. Pole kahtlust, et kui paar plaanib kunagi abieluranda sõuda, pole uut kleiti vaja. Minu jaoks jääb kleit pisut lagedaks. Tanel, kingi oma pruudile üks kaunis statement käevõru!

Kristiina Virt, moeekspert: Kristiina Ehini valgete lilleaplikatsioonidega kleit langeb kaunilt, ilma figuuri liigselt embamata. Kleidi õrnus peegeldab ka Kristiina haldjalikku olemust väljapoole.

Egert Pärna, Publik: Luisa on jäänud üksinda ja näib olevat üsna pahuras meeleolus! Kus on Taavi?

Piia Paula Tarvis, Publik: http://www.delfi.ee/article.php?id=81244417

Kristiina Virt, moeekspert: Jelena ja Marina Skulskajad on kui kaks tilka vett ning mõlemad kannavad oma silmatorkava riidekomplekti suurepäraselt välja!

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Endine baleriin Kaie Kõrb näeb tumelillas kleidis erakordselt graatsiline välja. 56aastast kahe poja ema ideaalset vormi vaadates pole kahtlust, et vanus on vaid number.

Kristiina Virt, moeekspert: Selle aasta presidendi vastuvõtul on näha rohkelt optimistlikke noote ja päikeselisi toone, loodame, et täpselt selline saab olema ka Eesti tulevik.

Piia Paula Tarvis, Publik: Kohal on ka Kristel Kruustük, Eesti üks noorim miljonär, kes sai vaid üheksa päeva tagasi emaks. Erinevalt Hansodest ei võtnud tema aga beebit kaasa.

Kristiina Virt, moeekspert: Natuke värviteraapiat kulub alati marjaks ära - olen alati imetlenud naisi, kus turvalisele mustale, hallile või tumesinisele erksamaid lahendusi eelistavad.

Egert Pärna, Publik: Kohal viibivate ajakirjanike sõnul napib peol suupisteid ja joogipoolist! Samuti on "püstijalapidu" paljud inimesed ära väsitanud, iga tool on ERMis praegu kõrges hinnas!

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Kelly Sildaru võib varsti ka modellina karjääri alustada. Helesinine on kuum värv ja pitsiga kaunistatud kleit rõhutab Kelly tütarlapselikkust.

St: Mis kuradiratas nurga alt kaamera näitab käitlemist? Kleite ei näe üldse terve aeg peab vaatama presidendi kukalt?

Kristiina Virt, moeekspert: Heidy Purga vahukommivärviline kleit Karolin Kuusikult näitab kevadmoe suurt trendi - värviplokke. See naisduo on alati teadnud, kuidas moemaailm oma reeglite järgi keerlema panna ning figuuri kasuks tööle rakendada.

Oskar: Keegi peaks uurima, et kas Ene Ergmal ikka käsi korras ega luumurdu ei saanud? Kui keegi nägi kätlemisel intsidenti.

Marko: Kaamerad näitavad ikka väga valesti. President koguaeg seljaga. Läbi aegade halvim organiseerimine.

Jaane Tomps, Publik: http://publik.delfi.ee/news/ev100presidendiball/ja-eesti-vabariik-100-sugavaima-dekoltee-tiitel-laheb-luisa-roivasele?id=81244497

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Riigikogulase Heidy Purga šiki kleidi autor on Karolin Kuusik. Taaskord täispunktid originaalse lahenduse eest!

Kristiina Virt, moeekspert: Kadri Voorand saabus presidendi vastuvõtule Vanemuise näitleja Jaanus Tepomehe seltsis, kes oma efektse ruudukostüümiga nii silma kui meelde jääb.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Nõus Kristiina Virtiga . Keit Pentus-Rosimannus saab lavendlililla kleidi ja kollaste aksessaaride eest täispunktid. Tõepoolest, Keiti mõjub tõelise kevadekuulutajana.

Kristiina Virt, moeekspert: Kaja Kallase fuksiaroosa tiivaga kleit Oksana Tanditilt on üks kindel pilgumagnet.

Kristiina Virt, moeekspert: Mary Kross näeb oma kleidis välja kui sõjaprintsess, kes kogu oma olekuga (ning käekotil oleva sõnumiga "Võrded") näitab, et on valmis naiste õiguste eest tulisesse võitlusesse kas või kohe astuma.

Kristiina Virt, moeekspert: Gruusia suursaadik särab leekivpunases siidkleidis, millele valgetest pärlitest nööbid elegantsi ja suursugusust lisavad. ajades selja sirgu ning pea püsti, kannaks see kaunis naine aga välja mistahes rõivaid.

Kristiina Virt, moeekspert: Kui lilled ja sebrad saavad kokku ehk piltlik näide sellest, et must-valge kontrastidemäng püüab alati pilke.

Egert Pärna, Publik: Prouad meenutavad, kuidas Kaljulaid suvel Orissaares nende Seltsis külas käis ja Malle tehtud kringlit sõi: "Rosinad talle ei meeldi, need ta korjas kõik välja!"

Egert Pärna, Publik: Ene Ergma sai üllatavalt tugeva käepigistuse osaliseks! Vaata humoorikat momenti uuesti siit! http://www.delfi.ee/article.php?id=81244419

Kristiina Virt, moeekspert: Merle Liivak näeb oma aasiapärases kleidis lihtsalt imeline välja! Äsja Aasias inspiratsiooni ammutamas käinud kleidi autor Liisi Eesmaa, on saanud hakkama tõelise kunstiteosega. Ka ehted ja soeng on viimse detailini läbimõeldud ja paigas. Silmailu missugune!

Kristiina Virt, moeekspert: Oma puuderjas kleidis Kristina Viirpalult, meenutab Anni Rahula Carrie Bradshaw'd Pariisis, kes oma haute couture mitmekihilise kleidiga ooperisse naasis. Suurejooneline, maitsekas, naiselik - aplaus!

Kristiina Virt, moeekspert: Vau, milline kleidisaba! Muuseas, lavendlililla on taaskord üks suurimaid moevärve - suurepärane valik!

Kristiina Virt, moeekspert: Mai Palling trügib jõuliselt vastuvõtu kõige stiilsemalt riietunud külaliste topi tippu. Iris Janvieri moemaja erimustriga kleit on trendikas, nooruslik ja silmapaistev. Täpselt nii, nagu ka selle kandja, kes oma laitmatu stiilitaju, kleidivaliku ning viimse detailini läbimõeldud välimusega alati silma jääb.

Jaane Tomps, Publik: Selle paari jalas võis näha mugavaid Gucci kingi. Pole kahtlust, et nende kingadega daami jalad peol ei väsi. Loe rohkem Publikust: http://publik.delfi.ee/news/ev100presidendiball/foto-kas-presidendiballi-kalleim-kingapaar-eliisa-puudersell-kannab-hinnalisi-gucci-kingi?id=81243127

Kristiina Virt, moeekspert: Ja järsku tuli päike pilvede tagant välja, mis sest, et väljas on juba mõnda aega täielik pimedus valitsenud!

Kristiina Virt, moeekspert: Luisa Värgi käevangus olev suleline on tõeline moeleid, kuid tema dekoltee avarus ei lase pilgul allapoole kukkuda.

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleekspert Atali Stahlman: "Rainer Vakra koos elukaaslase Marilin Lookiga olid tõeliselt ilusad. Värsked lapsevanemad suisa särasid."

Kristiina Virt, moeekspert: Nii lõbusat, kunstipärast ja päikeselist kleiti ei ole ma vastuvõtul juba aastaid näinud!

Egert Pärna, Publik: Orissaare prouad arutlevad, kui kallid kõige ilusamad vastuvõtu kleidid võiksid olla: "Paned 3 aasta pensioni kokku, on kleit käes!" http://www.delfi.ee/article.php?id=81219101

Piia Paula Tarvis, Publik: https://www.facebook.com/hannes.hanso/posts/2088310661413895#w=500

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleekspert Atali Stahlman: "Teet Soormi kaasa võtnud Kadri Simson nägi välja kui ingel, kriminaaluurimise all mees ise jäi ise kohmetuks, pole enam nina püsti."

Kristiina Virt, moeekspert: Riina Põldroosi linnukulise aplikatsiooniga kleit kaunistab oma kandjat mitte üksnes sameti hiilguse ja sinise tooniga - kleidil tiibu sirutanud lind teeb maitseka komplimendi figuurile.

Egert Pärna, Publik: Pikka aega ratastoolis olnud Mart Laar saabus presidenti kätlema omal jalul. President tervitas Laari embusega, tegemist oli väga südamliku hetkega!

Piia Paula Tarvis, Publik: Atali Stahlman Luisa Rõivase kleidi avarast dekolteest: "Naine on kindlustanud, et kaasa pilk püsiks vaid temal."

Egert Pärna, Publik: ETV ülekannet on õhtu jooksul painanud tehnilised probleemid heliga. Tundub, et nüüd on olukord kontrolli alla saadud. Helju Orissaarest muretseb samal ajal hoopis Kersti käe üle: "Huvitav, kui valus võib see käsi pärast olla?"

did_205224: Kus see kunst om? Või olen ma nii loll? Ojasoo ij Co peaks raha tagasi maksma naga lubas Alaver kui Poltoranin põrus Koeas! See pole juubelikontsert!

Katrin Taniste: Ma tõesti ei saa sellest lavastusest aru, ma püüan, mõtlen, et kuidas see siiamaani eetris olnud sõna otseses mõttes jura, saaks olla lubatud "Eesti lugu". Pettunud, pole minu arvates vääriline, et olla eetris sellisel helgel pidupäeval.

Katariina Rozalie: Tõnis Mägi on kõige õigem esineja kogu selle jama sees. Mõtlesime juba et kanal vale, aga Tõnn päästis!

Kristiina Virt, moeekspert: Kertu Jukkumi jumekat nahka rõhutab asümmeetriline lipusinine kleit Diana Arnolt.

Egert Pärna, Publik: Tänavune paraadpilt!

Egert Pärna, Publik: Orissaare proua Marika meenutab korda, mil tema presidendi vastuvõtul käis: "Tegelikult olime kätlemise järjekorras lõpupoole, aga Kihnu Virve smuugeldas meid varem sisse!" Äsja 90. juubelit tähistanud Virve kahjuks tänavu suurele peole kutsutud ei ole.

Egert Pärna, Publik: 20:18! Kõik kallistama! President embas Georgi-Rened!

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Neli aastat tagasi pakuti Pärnus pressile kuivanud pirukaid, kohvi ja vett. Sel aastal on meie reporter Marianne Ubalehe sõnum pressruum kuninglik ja suupisted suurepärased. Näiteks saab kiluvõileiba vutimunaga, quiche`i ja muid maitsvaid suupisteid.

Marianne Ubaleht, Toimetaja: Tere õhtust esimest korda siit ERMist minu poolt! Väisasin just naisterahvaste ninapuuderdustuba ning seal nentis üks ballikülaline, et kontserdiruumis pole üldse õhku ning ta tuli sealt juba ammu ära. Otseülekandes nägime ka üht vanemat naist kokku kukkumas.

Egert Pärna, Publik: Meeleolud Orissaarest: “Vaesed kontserdijälgijad, mul on teist kohe kahju. Sellest ei saa teps mitte midagi aru. Tahaks kohe kangemat napsi!”

Piia Paula Tarvis, Publik: Atali Stahlman: "Kui presidendi kõne oli helge ja andis inimestele tiivad, siis etendus tekitab ängi. Oleks tore, kui need kaks poolt oleksid kuidagigi kooskõlas."

Egert Pärna, Publik: NO99: Ainult üks kord, ainult selleks õhtuks, südamest ja hingest. Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo kirjutatud ning lavastatud muusikaline rännak läbi Eestimaa räägib Semperi sõnul meile kallitest asjadest. "Nii me korjamegi erinevatest kohtadest kõige emotsionaalsemaid ja ilusamaid momente, mida selle õhtu raames leida võib," ütleb Semper.

Egert Pärna, Publik: Kommentaarid Orissaarest! Malle: "Kontsert on küllaltki omapärane. " Marika nõustub: "See on vist pigem suurematele kunstiinimestele, ma ei saa kõigest arugi!"

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleekspert Atali Stahlmani vastus küsimusele, kas näitlejad tahavad seal ise olla: "Päris kaine peaga vist mitte. Kohati toimub nagu filmi "November" teine osa."

Egert Pärna, Publik: Ojasoo ja Semper lubasid kunstiprogrammist rääkides, et tegemist on pigem rõõmsa lavastusega, mille sisse on põimitud ka kibedat valu, kuid siiski pidi väga seal väga palju naerda saama. Praegu tundub, et seda "kibedat" on sinna veidi paljuks läinud.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Oeh... Pärast seda mudast elukat, kes ühes steenis üles astus, on selge, et mu tütar ei julge jälle mõnda aega üksi tualetti minna. Ilmselt tuleb õhtul avada ka kapiuks ja vaadata, et ega seal seda kolli pole. Ja kiigata ka voodi alla...

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Köögis on juba kümme võileiba selle ajal tehtud... ja ikka läbi ei saa.

Piia Paula Tarvis, Publik: Atali Stahlman põrutab lavastuse kohta: "Ma ei saa aru, mis mentaalsus peab olema inimesel, kes sellest aru saab. Ometi pidasin ma ennast analüüsivõimeliseks inimeseks. Kas sellest aru saamiseks on vaja kärbseseent või kanepit?"

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Siin on ilmekas näide, kuidas pikad nahkkindad on kogu ülejäänud riietuse kroon. Seda kleiti ootan juba suure huviga fotoseina ette. Bravo!

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleekspert Atali Stahlman: "Kui tavaliselt on olnud kurb vaadata lavale, siis sel korral on nukker vaadata püstiseisjaid. Presidendiproua oli aga pärast nii pikka päeva heas tujus ja toonuses!"

Egert Pärna, Publik: Prouad Orissaares asusid pärast presidendi kõnet Helju tehtud kooki sööma. Malle märkas vastuvõtul ka Orissaare poissi Jürgen Liiki. Marika sõnab praegu eetris oleva etenduse kohta: "Ilus on see talv küll, kui nad seal niimoodi ringi sõidavad, aga miks ta nii külm peab olema?" Helju kostab selle peale: "Mul veel pool porrulaugu saaki korjamata, talv tuli nii ootamatult!"

Piia Paula Tarvis, Publik: Atali Stahlmani NO99 korraldatust: "Siiani on kontsert olnud väga nooruslik, kuigi natuke eklektiline."

Kristiina Virt, moeekspert: Vaadates vastuvõtu külalisi veidike lähemalt, võib märgata, et klassikalise punase huule asendab sel aastal hoopis selle värvi õrnem sugulane - roosa, mida kannab ka president ise.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Sel aastal on külaliste seas rekordiliselt palju lapsi. Minu arvates igati vahva võtta nii tähtsale sündmusele kaasa oma poeg või tütar, kes saab sellest vastuvõtust kord veel ka oma lastele rääkida. Pildil sarmikas stilist Anu Lensment koos poeg Karlaga.

Kristiina Virt, moeekspert: Tanel Padar on nagu Eesti oma James Bond, lahjendades oma musta ülikonda Eesti liputoonidega, kõnnib ta vastuvõtule saatuslikult kauni modelli Lauren Villmanni seltsis, kelle mantli alt paistab valge kleit.

Egert Pärna, Publik: Muusik Tanel Padar saabus presidendi vastuvõtule oma uue kallima Lauren Villmanniga!

Piia Paula Tarvis, Publik: Atali Stahlman: "Väga julge rahvariiete värvivalik üldise sinimustvalge taustal!"

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Loe pikemalt Kaljulaidi valiku kohta siit: http://catwalk.delfi.ee/uudised/ev100/foto-president-kersti-kaljulaid-avaldab-oma-vastuvotu-riietusega-austust-parnumaale?id=81242859

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleekspert Atali Stahlman mõtiskles Kaljulaidi kostüümi vaadates: "Annaks jumal, et Eesti rahvas suudaks meie presidendi mõtete ja ideedega sammu pidada."

Kristiina Virt, moeekspert: Sest eestlane olla on uhke ja hää! President Kersti Kaljulaid avaldab taas Vabariigile austust kandes Tori kihelkonna rahvarõivaid, mida umbes sajand tagasi pidudel kanti. Punakas, domineeriva õlaosaga jakk rõhutab naise tugevust ning annab näole kauni jume. Mulle meeldib, et jakk ei ole must ega valge, vaid punane, mis on rahvariiete puhul ootamatu, kuid väga hea valik.

Egert Pärna, Publik: Stiilitähelepanek Orissaarest: “Muidu ilus poiss, aga teeb end nende karvadega koledaks. Aga mis seal ikka, habe on praegu moes! Ega see ei peagi kõigile meeldima!”. Helju kiidab ka presidenti: "Terve kõne räägib peast!" http://www.delfi.ee/article.php?id=81219101

Egert Pärna, Publik: Vastuvõtule on külalisi kutsutud umbes 1500, saali pääsemiseks tekkis üsna pikk järjekord!

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleekspert Atali Stahlmani meelest on president Kaljulaid tõeline kõneleja ja peegeldab rahva meelsust: "Eestimaalased on kurvameelsusest üle saanud. Ka meile paistab päike!"

Kristiina Virt, moeekspert: Wow! Ieva Ilvese taevahall kleit ja lühike mantel loovad täiusliku terviku!

Egert Pärna, Publik: Orissaare proua Marika meenutas enda paari aastatagust presidendi vastuvõtul käiku: "Süüa pakuti nii hästi, et ei jõudnud ära süüa!"

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Juubelirõivastega avaldab presidendipaar sel aastal austust Pärnumaale ja selle rollile Eesti iseseisvumisel, kandes Tori kihelkonna umbes saja aasta taguseid linnamoelisi rahvarõivaid.

Egert Pärna, Publik: Vastuvõtule saabus Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid koos abikaasa Georgi-Rene Maksimovskiga!

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek kannab Iris Janvieri loomingut ja Lummuse ehteid. Kuid pole kahtlust, et Ingridi kauneim ehe on tema võrratud juuksed.

Kristiina Virt, moeekspert: Kristiina Ehini kleidi ja mantli kombo on nagu talvemuinasjutt ning tema ise kui suurepärase stiilitunnetusega haldjas.

Kristiina Virt, moeekspert: Aasiamõjutustega kleidid on käesoleval hooaja suureks trendiks

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: ETV ülekanne on sel korral väga meeleolukas, sest kuulda on ka seda, mida saatejuht pärast intervjuud oma intervjueeritavale ütleb. President Kaljulaidi tütrele ütles Anu Välba pärast vestlust, et ta on suurepärane ja kiire kõneleja :)

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleeksperdi Atali Stahlman: "Presidendipaar saabus väga harmooniliselt. Kaljulaid ei hakanud tormama, vaid ootas, kuni abikaasa temani jõuab."

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Imeline näide mustast õhtukleidist, mis ei mõju liiga tagasihoidlikult ning on ülimalt efektne. Tiina Talumehe looming!

Egert Pärna, Publik: Ka Orissaare prouadel on täna laud kaetud! Delfi teeb üleskutse - saatke foto enda peolauast aadressile vihje@delfi.ee !

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleeksperdi Atali Stahlman leiab, et presidendi tütar oli ehe näide, kuidas käbi ei kuku kännust kaugele – tõeline emme tütar. Tundub olevat armas ja krapsakas naine!

Egert Pärna, Publik: President Arnold Rüütel saabus vastuvõtule üksinda! Kuhu jäi Ingrid?

Kristiina Virt, moeekspert: Reet Linna näitab eeskuju, kuidas vahetusjalanõud ilma kilokoti reetliku sahinata kohale tuua. Selleks sobib ideaalselt rahvusliku tikandiga riidest kotike.

Piia Paula Tarvis, Publik: Kehakeeleeksperdi Atali Stahlman sõnul on Toomas Hendrik Ilvesel naistele imeline mõju – kõik nad on presidendi kõrval muutunud aina kaunimaks!

Egert Pärna, Publik: Saabus president Toomas Hendrik Ilves koos abikaasa Ieva Ilvesega!

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Kadri Simson üllatab valges kleidis. Väga julge valik. Valge on alati riskantne, kuid Kadri kannab selle kenasti välja.

Kristiina Virt, moeekspert: Tiina Paet särab kuldses litterkleidis kodumaiselt brändilt Iris Janvier.

Egert Pärna, Publik: Alternatiivne ja kahtlemata äärmiselt lustakas otseülekanne otse Orissaarest! Vaata, kuidas jälgivad suurt peoõhtut legendaarsed Orissaare seenelised! http://www.delfi.ee/article.php?id=81219101

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: VAU! Tõeliselt värskendav näha sellist erksinist kostüümi! Kui lihtne ja kindel valik on kanda musta ülikonda, siis see on tõeline positiivne üllatus. Muidugi kiidusõnad ka mugavatele Gucci kingadele, millega hea pikk õhtu jalgadel mööda saata.

Kristiina Virt, moeekspert: Anne Veski kannab traditsiooniliselt musta, mis on alati hea ning turvaline valik, millega "halvasti riietunud" listi on võimatu sattuda.

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Tõesti, silm puhkab, kui daamid saabuvad vastuvõtule ilmale vastavates kasukates

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Vaadates daame, kes nii pika tee kõrgetel kontsadel peavad käima, meenub kadunud etiketiõpetaja Maaja Kallasti soovitus, et kui lähed uute kingadega peole, siis tasub neid enne päev-kak kodus nö. sisse kanda...

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Janika Tänak särab kaunis Liina Steini kleidis.

Egert Pärna, Publik: Kaks legendaarset sportlast ühel fotol! Ott Tänak ja Mart Poom!

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Väga lõbus! Indrek Saar on valinud saabumiseks vahva tuttmütsi

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Jah, Stella, see on väga leidlik lähenemine sini-must-valgele.

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Vaadates saabujaid, on sel korral küll oodata tõelist kostüümidraamat. Minu esimene lemmikuim kleit on siin!

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Ja on näha saabujate näpus ka sel aastal kilekotte..

Kristiina Virt, moeekspert: Kuigi öeldakse, et ilusaid jalgu on patt mitte näidata, siis tänane üritus ei ole selleks just kõige sobilikum koht ja aeg.

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Vastuvõtul ka mõni lühem kleit. Ilus hall valik, aga siiski võiks pikkus olla maani.

Kristiina Virt, moeekspert: Lakooniline kleit ütleb vahel rohkem, kui tuhat sõna. Kiidusõnad paarile, kes teineteist värvidega nii hästi toetavad. Aga pintsaku nööbid võiks ikkagi kinni panna.

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Ja minu poolt tervitused Kihnu rahvale! Alati ilus neid rahvariideid silmata! Muide, Kihnu kampsun ehk troi on tõeliselt soe villane embus, sel talvel kohustuslik!

Kristiina Virt, moeekspert: Tänaste külmakraadide eest kaitsevad kõige paremini rahvariided!

Egert Pärna, Publik: Pikk sinine vaip on maa peale paika pandud tavaliste tänavakividega, kindlasti oleks võinud selle maitsekamalt lahendada!

Egert Pärna, Publik: Poliitik ja endine uudisteankur Enn Eesmaa poseerib fotoseina ees koos teleajakirjanik Anna-Maria Makkoga!

Kristiina Virt: Tere õhtust ja sini-must-valget Vabariigi aastapäeva!

Meisi Volt, Catwalk.ee toimetaja: Vaadates saabujaid, innustan piduliku sündmuse puhul alati läbi mõtlema, et ka väliriietus kostüümiga kenasti kokku sobiks.

Egert Pärna, Publik: Delfi TV otseülekanne Eesti Vabariigi 100. juubeli vastuvõtule saabujatest algas nüüd!

Egert Pärna, Publik: ERMi köögis käivad viimased ettevalmistused, menüüs on rohkelt erinevaid soolaseid ja magusaid suupisteid!

Stella K. Wadowsky, Blogi Stellarium autor: Tere. Soovin kõigile ilusat pidupäeva! Algamas on põnev õhtu, mis on kahtlemata täis üllatusi ...

Egert Pärna, Publik: Esimesed saabujad! Näitleja Märt Avandi saabus vastuvõtule koos poeg Hermaniga!

Egert Pärna, Publik: Tühi kõht ajakirjanikke vaevama ei hakka, kaetud on ka rikkalik suupistelaud!

Egert Pärna, Publik: Selline ärev sagimine ja ootus valitseb praegu ERM-is pressiruumis!

Egert Pärna, Publik: Sellisena saabusid president Kersti Kaljulaid ja tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovski eelmisel aastal toimunud vastuvõtule. Vaid loetud tundide pärast selgub, millise riietuse on Eesti Vabariigi esipaar 100. juubeli tähistamiseks valinud.

Tanja Mihhailova-Saar teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et peavad abikaasa Mikk Saarega tänast vastuvõttu paraku vaid televiisori vahendusel jälgima. Paar oli peole kutsutud küll, kuid möödunud nädalal sai nende pere lisa ja ilmselt on neil värske ilmakodanikuga käed-jalad tööd täis.

Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile! Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtt toimub täna õhtul Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Kutsutud on 1500 külalist nii Eestist kui ka välismaalt. Juubelivastuvõtu kunstilise lahenduse loob teater NO99.