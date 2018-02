PILDID | President saabus järelpeole üksinda, kaasa liitus hiljem, ent lahkus pea kohe

Kuivõrd presidendipaar veedab tänase öö VSpas, lähevad ka vastuvõtu külalised sinna, et tähistamist jätkata. Taksod aina sõidavad treppi ning toovad kohale uusi inimesi. Pildiseeriast võib näha, et Kaljulaid saabus üksinda, tema kaasa ning tütar Silja Märdla aga hiljem koos. Kummalisel kombel nad peatselt ka lahkuvad, olles vaid riided ära vahetanud, jäämata järelpeole. Presidendi kantselei töötajad tulid aga juba enne riigipead suure bussiga kohale. Piltidel on teiste seas ka Jüri Ratas, Urve Palo, Külliki Jürimäe, Allar Jõks ja Marko Mihkelson.

