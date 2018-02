Kuigi valdav osa külalisi olid eile Tartus ERM-is toimunud Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul korraldatud vastuvõtul rõõmsas meeleolus, jäi fotograafide objektiivide ette ka omajagu mossis ja nukrate nägudega inimesi. Loodame, et nende näol olev kurb ilme on siiski seotud ainult hetke kestnud emotsiooniga ja suurem osa peost saadeti mööda lõbusamas meeleolus. Vaata lähemalt galeriist!

Loe veel