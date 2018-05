Betsafe korrutab Nechayeva võidu korral panuse 100-ga

Elina Nechayeva Betsafe

Planeedi suurimal lauluvõistlusel Eurovisioonil on meil üks aastatetagune võit juba ette näidata, kuid kas #Estonia2019 saab tõeks või mitte, saad otsustad sina. Betsafe’i spordiennustusportaal on „La Forza“ võidule välja pannud uskumatu koefitsiendi 100,00, mis kihlveokontorite keeles tähendab, et Elina Nechayeva võidu korral korrutatakse panus 100-ga.